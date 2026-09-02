Volatus Aerospace Aktie 138101823 / CA92865M1023
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02.09.2026 16:29:00
Volatus Aerospace Aktie News: Volatus Aerospace präsentiert sich am Nachmittag stärker
Die Aktie von Volatus Aerospace gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das Volatus Aerospace-Papier aufwärts. Im TSX-Handel verteuerte es sich um 2,1 Prozent auf 0,490 CAD.
Die Volatus Aerospace-Aktie stand in der TSX-Sitzung um 16:28 Uhr 2,1 Prozent im Plus bei 0,490 CAD. In der Spitze legte die Volatus Aerospace-Aktie bis auf 0,490 CAD zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 0,480 CAD. Im TSX-Handel wechselten bis jetzt 48'584 Volatus Aerospace-Aktien den Besitzer.
Am 26.03.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 0,890 CAD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Volatus Aerospace-Aktie damit 44,944 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 01.08.2026 auf bis zu 0,450 CAD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 8,163 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Volatus Aerospace-Aktie.
Am 13.08.2026 legte Volatus Aerospace die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,01 CAD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,01 CAD ebenfalls auf diesem Niveau. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von -20,49 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 8.42 Mio. CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 10.59 Mio. CAD US-Dollar umgesetzt.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Volatus Aerospace am 26.11.2026 vorlegen.
Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2026 ein EPS von --0,030 CAD je Volatus Aerospace-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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