Volatus Aerospace Aktie 138101823 / CA92865M1023
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01.10.2026 16:29:00
Volatus Aerospace Aktie News: Volatus Aerospace am Donnerstagnachmittag freundlich
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Volatus Aerospace. Zuletzt stieg die Volatus Aerospace-Aktie. In der TSX-Sitzung kletterte das Papier um 4,6 Prozent auf 0,565 CAD.
Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der TSX-Sitzung 4,6 Prozent auf 0,565 CAD zu. Kurzfristig markierte die Volatus Aerospace-Aktie bei 0,570 CAD ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 0,550 CAD. Zuletzt wechselten via TSX 520'312 Volatus Aerospace-Aktien den Besitzer.
Am 26.03.2026 erreichte der Anteilsschein mit 0,890 CAD ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Volatus Aerospace-Aktie mit einem Kursplus von 57,522 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,450 CAD. Dieser Wert wurde am 01.08.2026 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 20,354 Prozent könnte die Volatus Aerospace-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Volatus Aerospace am 13.08.2026 vor. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,01 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Volatus Aerospace ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,01 CAD in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um -20,49 Prozent zurück. Hier wurden 8.42 Mio. CAD gegenüber 10.59 Mio. CAD im Vorjahreszeitraum generiert.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 26.11.2026 erwartet.
Redaktion finanzen.ch
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