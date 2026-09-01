Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’308 0.2%  SPI 20’150 0.2%  Dow 52’767 -0.8%  DAX 25’970 -1.1%  Euro 0.9408 0.2%  EStoxx50 6’369 -0.8%  Gold 4’330 -2.7%  Bitcoin 62’608 -1.4%  Dollar 0.8116 0.4%  Öl 95.3 5.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Partners Group2460882UBS24476758Nestlé3886335Zurich Insurance1107539Swiss Re12688156Amrize143013422Sika41879292Novartis1200526Swiss Life1485278
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Japan-ETFs: Die Doppelwette auf Nippons Comeback
Q2-US-Portfolio von Zurich Insurance: Kräftige Aufstockungen bei Aktien von AMD und Eli Lilly, Verkäufe bei Microsoft
Rohstoffe im August 2026: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Monat
Weltgrösster Juwelier Pandora setzt trotz Silberpreis-Rückgang auf Platin
Aktien von BYD und Xiaomi: Bernstein sieht trotz Kurszielsenkung weiteres Potenzial
Suche...

Volatus Aerospace Aktie 138101823 / CA92865M1023

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

01.09.2026 16:29:00

Volatus Aerospace Aktie News: Volatus Aerospace verliert am Nachmittag

Volatus Aerospace Aktie News: Volatus Aerospace verliert am Nachmittag

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Volatus Aerospace. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im TSX-Handel verbilligte sie sich um 2,0 Prozent auf 0,500 CAD.

Volatus Aerospace
0.30 EUR -6.25%
Kaufen Verkaufen

Die Volatus Aerospace-Aktie notierte um 16:28 Uhr im TSX-Handel in Rot und verlor 2,0 Prozent auf 0,500 CAD. Die grössten Abgaben verzeichnete die Volatus Aerospace-Aktie bis auf 0,495 CAD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 0,510 CAD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 165'965 Volatus Aerospace-Aktien.

Am 26.03.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 0,890 CAD an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Volatus Aerospace-Aktie 78,000 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,450 CAD am 01.08.2026. Abschläge von 10,000 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Volatus Aerospace am 13.08.2026 vor. Volatus Aerospace hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,01 CAD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,01 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von -20,49 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 8.42 Mio. CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 10.59 Mio. CAD US-Dollar umgesetzt.

Voraussichtlich am 26.11.2026 dürfte Volatus Aerospace Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren.

Experten gehen davon aus, dass Volatus Aerospace im Jahr 2026 -0,030 CAD je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Volatus Aerospace-Aktie

Volatus Aerospace-Aktie im Minus: Luft- und Raumfahrtkonzern macht Rückläufige Umsatzzahlen

Volatus Aerospace mit Deal über Batterielieferungen - Aktie zieht deutlich an

Volatus-Aktie im Fokus: Volatus Aerospace meldet gestiegene Umsätze und schmälert die Verluste


Bildquelle: g-stockstudio / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Dell: Wiederholt sich das "KI-Muster"?

Der Computerbauer präsentiert heute nach US-Börsenschluss seine Quartalszahlen. Es spricht einiges dafür, dass Anleger diesen Anlass nutzen, um Kasse zu machen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Volatus Aerospace Inc

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten