Volatus Aerospace Aktie News: Volatus Aerospace verliert am Nachmittag

Die Volatus Aerospace-Aktie notierte um 16:28 Uhr im TSX-Handel in Rot und verlor 2,0 Prozent auf 0,500 CAD. Die grössten Abgaben verzeichnete die Volatus Aerospace-Aktie bis auf 0,495 CAD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 0,510 CAD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 165'965 Volatus Aerospace-Aktien.

Am 26.03.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 0,890 CAD an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Volatus Aerospace-Aktie 78,000 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,450 CAD am 01.08.2026. Abschläge von 10,000 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Volatus Aerospace am 13.08.2026 vor. Volatus Aerospace hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,01 CAD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,01 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von -20,49 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 8.42 Mio. CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 10.59 Mio. CAD US-Dollar umgesetzt.

Voraussichtlich am 26.11.2026 dürfte Volatus Aerospace Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren.

Experten gehen davon aus, dass Volatus Aerospace im Jahr 2026 -0,030 CAD je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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