Volatus Aerospace informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Volatus Aerospace hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie lag bei 0.01 CAD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0.010 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig standen 10.5 Millionen CAD in den Büchern – ein Minus von 0.94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Volatus Aerospace 10.6 Millionen CAD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch