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10.11.2026 22:17:02
Volatus Aerospace-Aktie: Knappe Verfehlung bei den jüngsten Zahlen
Volatus Aerospace hat das Zahlenwerk für das vergangene Quartal veröffentlicht. So entwickelte sich die Finanzlage des kanadischen Drohnen- und Luftfahrtkonzerns bei Umsatz und Ergebnis je Aktie.
Auf der Einnahmenseite verbuchte der Spezialist für Luftfahrtlösungen in den vergangenen drei Monaten Erlöse von 10,5 Millionen CAD. Damit schnitt das Unternehmen im Vergleich zu den Marktprognosen schlechter ab: 6 Analysten hatten im Schnitt mit einem Umsatz von 10,6 Millionen CAD kalkuliert – was nahezu exakt dem Niveau des Vorjahresquartals (10,6 Millionen CAD) entsprochen hätte.
Da die Börse in Toronto bereits geschlossen ist, kann die Volatus Aerospace-Aktie noch nicht auf die vorgelegte Bilanz reagieren. Im Dienstagshandel waren noch tiefrote Vorzeichen zu sehen.
Alexandra Hesse, Redaktion Finanzen.ch
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