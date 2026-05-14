Volatus Aerospace Aktie 138101823 / CA92865M1023
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14.05.2026 22:21:00
Volatus Aerospace-Aktie Blick: Luft- und Raumfahrtkonzern macht Rückläufige Umsatzzahlen
Das kanadische Luft- und Raumfahrtunternehmen Volatus Aerospace hat am Donnerstag nachbörslich Zahlen für das erste Quartal 2026 vorgelegt.
Der Umsatz verschlechterte sich daneben von 6,62 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum auf 5,71 Millionen US-Dollar im Berichtsquartal - das war weniger als am Markt erwartet worden war. So hatten sich die Analystenprognosen beim Umsatz im Vorfeld auf 6,07 Millionen CAD belaufen.
Die Aktie von Volatus Aerospace schloss im Handel in Kanada 1,45 Prozent höher bei 0,70 CAD.
Bettina Schneider, Evelyn Schmal, Redaktion finanzen.ch
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