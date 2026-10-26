Volati Registered: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Volati Registered hat am 23.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0.07 SEK je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 1.04 SEK je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 43.52 Prozent auf 1.18 Milliarden SEK aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2.08 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch