Voici la gamme de téléphones intelligents Samsung Galaxy S20 5G : Changez la façon dont vous faites l'expérience du monde

La série des Galaxy S20 est la première gamme de téléphones intelligents phare 5G de Samsung, dotée de la technologie 5G et d'appareils photo avec une IA sans précédent, conçue pour l'avenir des communications

SAN FRANCISCO, CA et MISSISSAUGA, ON, le 11 févr. 2020 /CNW/ - Samsung Electronics Co., Ltd. a dévoilé aujourd'hui les Galaxy S20 5G, Galaxy S20+ 5G et Galaxy S20 Ultra 5G, une nouvelle gamme d'appareils phares qui changent fondamentalement la façon dont nous prenons des photos et faisons l'expérience de notre monde. La série Galaxy S20 5G présente une toute nouvelle architecture de caméra qui combine l'IA au plus grand capteur d'image de Samsung, tout en offrant une qualité d'image exceptionnelle. En plus de l'appareil photo, la série Galaxy S20 5G rend l'expérience de tout ce que nous aimons faire avec nos téléphones plus facile et meilleure. Profitez de la musique personnalisée pour chaque moment de la journée, regardez des vidéos comme elles sont destinées à être vues et jouez à des jeux de style console pendant vos déplacements.

« Alors que nous entamons cette nouvelle décennie, la 5G changera complètement la façon dont nous communiquons et faisons l'expérience du monde autour de nous », a déclaré M. Dr TM Roh, président et Chef des services de communications mobiles Samsung Electronics. « Comme les trois versions du Galaxy S20 sont offertes avec la connectivité 5G, Samsung offre un appareil de prochaine génération pour transformer la vie des gens. Grâce à l'incroyable appareil photo alimenté par l'intelligence artificielle, vous pouvez immortaliser les moments où ils se produisent et vous connecter plus facilement avec les gens que vous aimez. »

FAÇONNER L'AVENIR DE LA COMMUNICATION

Avec la 5G, une nouvelle décennie d'innovation mobile commence. Pour exploiter cette nouvelle génération de connectivité, chaque appareil de la gamme de Galaxy S20 - Galaxy S20, Galaxy S20+ et Galaxy S20 Ultra - est équipé de la plus récente technologie 5G.1 Au Canada, le Galaxy S20 5G, le Galaxy S20+ 5G et le Galaxy S20 Ultra 5G sont les premiers appareils Samsung à pouvoir alimenter de nouvelles expériences mobiles qui tirent parti des capacités sub-6.2 Les trois appareils peuvent offrir des capacités 5G non autonomes et autonomes.

CHANGER LA FAÇON DONT NOUS FILMONS

Maintenant plus que jamais, nous saisissons nos vies et racontons nos histoires au moyen de nos téléphones intelligents. C'est pourquoi l'appareil photo est la caractéristique la plus importante pour les consommateurs qui achètent un nouveau téléphone intelligent. Conçue pour la façon dont nous vivons, la gamme de Galaxy S20 5G présente un tout nouveau système de caméra, alimenté par IA et avec notre plus grand capteur d'image à ce jour, pour offrir le meilleur de chaque image et de chaque moment.

Détails dans une clarté exceptionnelle : Avec un plus grand capteur d'image disponible sur la série Galaxy S20 5G, la résolution de la caméra est considérablement augmentée, pour des images plus détaillées avec plus de flexibilité pour le montage, la mise en caisse et le zoom. Le Galaxy S20 5G et le Galaxy S20+ 5G sont dotés d'un appareil photo de 64 Mpx. Le Galaxy S20 Ultra 5G est doté d'un appareil photo de 108 Mpx. Un autre avantage est que les plus grands capteurs prennent plus de lumière, donc vous obtenez une qualité d'image riche, même dans des conditions de faible luminosité. Le Galaxy S20 Ultra 5G offre également la possibilité de passer de façon dynamique entre un mode haute résolution de 108 Mpx et un mode de 12 Mpx, grâce à la technologie sans rafale qui combine neuf pixels en un au niveau du capteur.

FAITES CE QUE VOUS AIMEZ, MIEUX

Galaxy facilite et améliore l'expérience de tout ce que nous aimons faire sur notre téléphone. Grâce à de nouvelles fonctions et à des partenariats percutants, inspirés par la collaboration ouverte, la série Galaxy S20 5G est conçue pour la façon dont nous utilisons nos téléphones aujourd'hui.

Musique : Que vous veniez simplement de vous réveiller ou de vous rendre au gym, profitez d'une bande sonore personnalisée basée sur votre routine grâce à une nouvelle intégration entre Spotify et Bixby Routines. Grâce à la fonction Partage de musique, étendez votre connexion Bluetooth couplée à une chaîne stéréo ou à un haut-parleur pour votre voiture par l'intermédiaire de votre appareil, afin que vous et votre ami puissiez être DJ pendant un voyage en voiture. 6

VIVEZ DES POSSIBILITÉS INFINIES

En tant que notre plus récent appareil phare, la gamme de Galaxy S20 5G présente les technologies de pointe que les amateurs de Galaxy connaissent et auxquelles ils s'attendent. Le dispositif le plus sécurisé de Samsung jamais conçu, la gamme Galaxy S20 5G est protégée par Knox, la plateforme de sécurité mobile la plus évoluée de l'industrie qui aide à protéger l'appareil du niveau des puces jusqu'au niveau du logiciel. La gamme Galaxy S20 5G comprend également un nouveau processeur sécurisé qui protège mieux contre les attaques matérielles.

Alimentée par une grande pile intelligente, la série Galaxy S20 5G est livrée avec un chargeur rapide de 25 W, tandis que le S20 Ultra 5G est également compatible avec la charge ultra rapide de 45 W.13 La série complète est dotée d'un espace de stockage massif (128 Go pour Galaxy S20 5G; 128 Go, 256 Go et 512 Go pour Galaxy S20+ 5G et Galaxy S20 Ultra 5G).14

Avec la gamme Galaxy S20 5G, vous pouvez également faire l'expérience de l'interface la plus simple, la plus simple et la plus intuitive de Samsung, mais avec One UI 2. Vous pouvez également utiliser la gamme de Galaxy S20 5G pour contrôler votre maison intelligente avec SmartThings, atteindre vos objectifs en matière de santé et de bien-être avec Samsung Health, payer pendant vos déplacements avec Samsung Pay et plus encore.15

OREILLETTES GALAXY BUDS+

Et avec les écouteurs Samsung Galaxy Buds+, vous pouvez plonger dans votre musique et vos balados préférés. Son par AKG, les oreillettes Galaxy+ sont dotées de haut-parleurs bidirectionnels; trois microphones pour une qualité sonore inégalée; et une pile incroyablement longue - jusqu'à 11 heures avec les Galaxy Buds+ et 11 heures supplémentaires dans le boîtier.16 L'application pour les oreillettes Galaxy Buds+, Galaxy Buds+, est maintenant compatible avec iOS, afin que vous puissiez profiter d'une excellente expérience audio, peu importe l'appareil que vous utilisez.17 Et avec le partenariat Spotify, écoutez les chansons et les balados que vous aimez plus facilement en touchant le bouton de lecture une seule fois.18 Au Canada, les oreillettes Galaxy Buds+ seront offertes à 199,99 $ en noir, bleu et blanc.

DISPONIBILITÉ DE LA GAMME GALAXY S20 5G

À compter du 6 mars 2020, le Galaxy S20 5G, le Galaxy S20+ 5G et le Galaxy S20 Ultra 5G seront offerts en diverses couleurs classiques.19 La précommande se déroulera du 11 février au 5 mars 2020, avec les oreillettes Galaxy Buds+ en cadeau avec achat. °

Galaxy S20 5G : Gris cosmique, bleu nuage (128 Go + 12 Go - 1 319,99 $)

: Gris cosmique, bleu nuage (128 Go + 12 Go - 1 319,99 $) Galaxy S20+ 5G : Cosmic Grey, Cloud Blue, Cosmic Black (128 Go + 12 Go -1 579,99 $); (512 Go + 12 Go -1 779,99 $ - Noir seulement)

: Cosmic Grey, Cloud Blue, Cosmic Black (128 Go + 12 Go -1 579,99 $); (512 Go + 12 Go -1 779,99 $ - Noir seulement) Galaxy S20 Ultra 5G : Cosmic Grey, Cosmic Black (exclusif Samsung) (128 Go + 12 Go -1 849,99 $) (512 Go + 16 Go -2 109,99 $ - Gris seulement)

En prime, les appareils Galaxy S20+ 5G ou Galaxy S20 Ultra 5G précommandés au www.samsung.com/ca entre le 11 février et le 5 mars 2020, vous donneront droit à jusqu'à 2 000 milles de récompense AIR Miles® avec achat. ± ±

Les clients admissibles peuvent également bénéficier d'un financement de 0 % sur le Galaxy S20 5G, le Galaxy S20+ 5G ou le Galaxy S20 Ultra 5G précommandé pour une réduction de 0 $ et un intérêt de 0 % pendant une période allant jusqu'à 36 mois, ce qui rend le Galaxy S20 Ultra 5G (128 Go) aussi bas que 52 $ par mois pendant 36 mois + taxes‡

DISPONIBILITÉ

Le Galaxy S20 5G, le Galaxy S20+ 5G et le Galaxy S20 Ultra 5G seront offerts par tous les principaux fournisseurs de services au Canada.

Pour obtenir plus de renseignements sur la gamme de Galaxy S20 5G, veuillez visiter le https://www.samsung.com/ca/smartphones/galaxy-s20/models/.

Spécifications du Galaxy S20, du Galaxy S20+ et du Galaxy S20 Ultra20



Galaxy S20 5G Galaxy S20+ 5G Galaxy S20 Ultra 5G Écran Écran AMOLED dynamique HD quadruple+ 2X de 6,2 po Écran Infinity-O Display (3200 x 1440)

Certifié HDR10+

Prise en charge de l'écran de 120 Hz Écran AMOLED dynamique HD quadruple+ 2X de 6,7 po Écran Infinity-O Display (3200 x 1440)

Certifié HDR10+

Prise en charge de l'écran de 120 Hz Écran AMOLED dynamique HD quadruple+ 2X de 6,9 po Écran Infinity-O Display (3200 x 1440)

Certifié HDR10+

Prise en charge de l'écran de 120 Hz

* L'écran Infinity-O Display est un écran presque sans cadre occupant tout l'avant de l'appareil. * Mesurée en diagonale, la taille de l'écran du Galaxy S20 est de 6,2 po pour le rectangle complet et de 6,1 po si l'on tient compte des coins ronds; la taille de l'écran du Galaxy S20+ est de 6,7 po pour le rectangle complet et de 6,5 po si l'on tient compte des coins ronds; la taille de l'écran du Galaxy S20 Ultra est de 6,9 po pour le rectangle complet et de 6,7 po si l'on tient compte des coins ronds. La zone de visionnement réelle est réduite en raison des coins ronds et du trou de l'appareil photo. * La fréquence de rafraîchissement par défaut est de 60 Hz. Nécessite un réglage de l'écran avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. Appareil photo [Appareil photo avant]

10 Mpx, pixels doubles avec mise au point automatique, F2,2 (80˚) [Appareil photo arrière]

Appareil photo triple



Ultra grand-angle : * 12 Mpx F2,2 (120˚)



Grand angle : * 12 Mpx, F1,8 (79˚)

Mise au point automatique avec pixels doubles à super vitesse, OIS

Téléobjectif : * 64 Mpx, mise au point automatique à détection de phase, F2,0 (76˚), OIS [Appareil photo avant]

10 Mpx, pixels doubles avec mise au point automatique, F2,2 (80˚) [Appareil photo arrière]

Appareil photo quadruple



Ultra grand-angle : * 12 Mpx, F2,2 (120˚)



Grand angle : * 12 Mpx, F1,8 (79˚)

Mise au point automatique avec pixels doubles à super vitesse, OIS

Téléobjectif : * 64 Mpx, mise au point automatique à détection de phase, F2,0 (76˚), OIS Appareil photo DepthVision [Appareil photo avant]

40 Mpx, mise au point automatique à détection de phase, F2,2 (80˚) [Appareil photo arrière]

Appareil photo quadruple



Ultra grand-angle : * 12 Mpx, F2,2 (120˚)



Grand angle : * 108 Mpx, F1,8 (79˚)

Mise au point automatique à détection de phase, OIS

Téléobjectif : ** 48 Mpx, mise au point automatique à détection de phase, F3,5 (24˚), OIS Appareil photo DepthVision

* Le Zoom super résolution comprend un zoom numérique qui peut causer une détérioration de l'image. ** 48 Mpx pour le zoom seulement. Dimensions et poids Dimensions : 151,7 x 69,1 x 7,9 mm

Poids : 163 g Dimensions : 161,9 x 73,7 x 7,8 mm

Poids : 186 g Dimensions : 166,9 x 76,0 x 8,8 mm

Poids : 220 g Processeur d'application -7nm Processeur à huit cœurs de 64 bits * 2,7GHz (Vitesse maximale de l'horloge) + 2,5GHz + 2GHz

-7nm Processeur à huit cœurs de 64 bits * 2,8GHz (Vitesse maximale de l'horloge) + 2,4GHz + 1,8GHz

*Peut varier selon le marché et l'opérateur de télécommunications. Mémoire 5G

12 Go de mémoire vive (LPDDR5) avec 128 Go de stockage interne 5G

Mémoire vive de 12 Go (LPDDR5) avec stockage interne de 512 Go

Mémoire vive de 12 Go (LPDDR5) avec mémoire interne de 256 Go

Mémoire vive de 12 Go (LPDDR5) avec stockage interne de 128 Go 5G

16 Go de mémoire vive (LPDDR5) avec 512 Go de stockage interne





* Peut varier selon le modèle, la couleur, le marché et l'opérateur de télécommunications. * La capacité de stockage réelle peut varier en fonction du logiciel préinstallé. Mémoire extensible

et carte SIM Modèle de carte SIM simple : une Nano SIM et une fente MicroSD (jusqu'à 1 To) Modèle de carte SIM double (fente pour carte SIM hybride) : une Nano SIM et une Nano SIM ou une fente MicroSD (jusqu'à 1 To) * La carte SIM est vendue séparément. La disponibilité de la double carte SIM peut varier selon le pays et l'opérateur de télécommunications. * Carte MicroSD vendue séparément. La disponibilité peut dépendre du pays et du fabricant. Batterie 4 000 mAh (typique) 4 500 mAh (typique) 5 000 mAh (typique)

* Valeur typique selon des essais effectués en laboratoire par un tiers. La valeur typique correspond à la valeur moyenne estimée qui tient compte de la variation de la capacité de la batterie selon des échantillons de batteries testés conformément à la norme IEC 61960. La capacité (minimale) nominale est de 3 880 mAh pour le Galaxy S20, de 4 370 mAh pour le Galaxy S20+ et de 4 855 mAh pour le Galaxy S20 Ultra. L'autonomie réelle de la batterie peut varier selon l'environnement réseau, les habitudes d'utilisation et d'autres facteurs. Recharge Vitesses de chargement sans fil améliorées avec le chargement rapide sans fil 2.0 Charge rapide compatible avec et sans fil * Charge avec fil compatible avec les technologies QC2.0 et AFC * Chargement sans fil compatible avec le Partage d'énergie WPC * La recharge sans fil rapide 2.0 est actuellement compatible avec le support de recharge sans fil, le tapis de bi-chargeur sans fil et d'autres appareils qui prennent en charge les recharges sans fil de 10 W ou plus. Vendue séparément. La vitesse de chargement réelle peut varier selon l'usage réel, les conditions de chargement et d'autres facteurs. Le chargeur sans fil doit être branché à une source de courant. Nous recommandons l'utilisation du câble de recharge ou de l'adaptateur de voyage contenus dans la boîte, l'utilisation d'accessoires tiers pouvant endommager le support de recharge sans fil et le tapis de bi- chargeur sans fil ou diminuer la vitesse de chargement. * La fonction Partage d'énergie est limitée aux téléphones intelligents de Samsung ou aux autres marques compatibles avec les chargeurs sans fil Qi tels que Galaxy S20, S20+, S20 Ultra, Z Flip, Note10, Note10+, S10e, S10, S10+, Fold, S9, S9+, S8, S8+, S8 Active, S7, S7 edge, S7 Active, S6, S6 edge, S6 Active, S6 edge+, Note9, Note8, Note FE, Note5, et appareils vestimentaires tels que les montres Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active, Gear Sport, Gear S3, Galaxy Watch, et les oreillettes Galaxy Buds. Si la puissance de la batterie est inférieure à 30 %, le Partage d'énergie pourrait ne pas fonctionner. Peut ne pas fonctionner avec certains accessoires, étuis ou appareils d'autres marques, ou certains appareils vestimentaires de Samsung. Peut altérer la réception d'appel ou les services de données en fonction de votre environnement réseau. Système d'exploitation Android 10 Réseau et connectivité 5G

Au Canada, les capacités de sous-6. (DSS)

LTE

MIMO 4x4 évolué, jusqu'à 7CA, LAA, LTE cat.20

Téléchargement jusqu'à 2,0 Gbit/s / Téléversement jusqu'à 200 Mbit/s



Wi-Fi

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2,4G+5 Ghz, HE80, MIMO, 1024-QAM

Téléchargement jusqu'à 1,2 Gbit/s / Téléversement jusqu'à 1,2 Gbit/s



Bluetooth

Bluetooth® v 5.0, ANT+, USB type-C, NFC, localisation (GPS, Galileo, Glonass, BeIdou)

* S20 ne prend en charge que Sub6 * LTE : LAA est réservé aux États-Unis. * La vitesse réelle peut varier selon le pays, l'opérateur de télécommunications et l'environnement de l'utilisateur.

* Nécessite une connexion 5G optimale. La vitesse réelle peut varier selon le pays, l'opérateur de télécommunications et l'environnement de l'utilisateur.

*La couverture de Galileo et de BeiDou peut être limitée. BeiDou peut ne pas être offert dans certains pays. Paiement CCP, MST

* Peut varier selon le marché, l'opérateur de télécommunications et les fournisseurs de services. Capteurs Capteur d'empreintes digitales ultrasonique, accéléromètre, baromètre, capteur gyroscopique, capteur géomagnétique, capteur à effet Hall, capteur de proximité, capteur de luminosité RVB Authentification Type de verrouillage : Modèle, NIP, mot de passe

Type de verrouillage biométrique : Capteur d'empreintes digitales, reconnaissance faciale Son Haut-parleurs stéréo et écouteurs AKG

Son ambiophonique avec technologie Dolby Atmos (Dolby Digital, Dolby Digital Plus inclus)

* Écouteurs : type canal hybride, écouteur bidirectionnelle dynamique



Format de lecture audio

MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, APE, DSF, DFF Vidéo Format de lecture vidéo

MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM

* Toutes les fonctions, caractéristiques et fiches techniques, ainsi que tous les autres renseignements sur le produit fournis dans le présent document, y compris les avantages, le design, les prix, les composantes, le rendement, la disponibilité et les capacités du produit, sont susceptibles de changer sans préavis.

À propos de Samsung Electronics Canada Inc.

Samsung Electronics Canada inspire les Canadiens à atteindre leur plein potentiel grâce à un écosystème révolutionnaire de produits et de services qui leur offrent une innovation et un design distinct pour chaque aspect de leur vie connectée. La société redéfinit le monde des téléviseurs, des téléphones intelligents, de la réalité virtuelle et des appareils vestimentaires, des tablettes et des appareils numériques. En 2019, Samsung a été classée parmi les « marques les plus admirées » au Canada dans le cadre du sondage sur la réputation d'entreprises de Léger. Liste des « Meilleures marques à l'échelle mondiale ». Samsung est déterminée à améliorer la vie des Canadiens et, par l'intermédiaire des initiatives de son programme de bienfaisance primé, elle soutient des causes liées à l'éducation publique et à la santé dans des collectivités à l'échelle du pays. Pour en savoir davantage, veuillez visiter le site www.samsung.com/ca.





1 Consultez votre opérateur de télécommunications pour connaître la disponibilité et les détails. Nécessite une connexion 5G optimale. Les services 5G ne sont pris en charge que par les réseaux acceptant la technologie 5G dans les pays prêts à accueillir la technologie 5G. La vitesse réelle peut varier selon le pays, l'opérateur de télécommunications et l'environnement de l'utilisateur. 2 Consultez votre opérateur de télécommunications pour connaître la disponibilité et les détails. 3 Le zoom optique hybride 10x et le Zoom super résolution 100x sont uniquement offerts sur le Galaxy S20 Ultra 5G. Le Galaxy S20 5G et le Galaxy S20+ 5G sont dotés d'un Zoom optique hybride 3x et d'un Zoom super résolution 30x.

Le Zoom super résolution comprend un zoom numérique qui peut causer une détérioration de l'image. 4 La capture de vidéo 8K vous permet de prendre des photos de 33 Mpx à partir de la vidéo 8K. 5 La diffusion en continu 8K est disponible sur les téléviseurs QLED 8K 2019 et 2020 de Samsung. 6 Disponible pour les anciennes gammes de Galaxy lorsqu'il est mis à niveau à Android 10 après le lancement de la gamme de Galaxy S20 5G. 7 * Google Duo est une marque de commerce de Google LLC. 8 La disponibilité et la qualité réelle peuvent varier selon les conditions du réseau, le pays et l'opérateur de télécommunications. 9 Nécessite une connexion réseau 5G optimale, disponible dans certains marchés. Consultez votre fournisseur pour connaître la disponibilité et les détails. 10 Des conditions générales s'appliquent. Voir https://shop.samsung.com/ca/youtube pour plus de détails. 11 Bixby sera disponible uniquement en Corée et aux États-Unis. La disponibilité peut varier selon le modèle, l'opérateur de télécommunications et le marché. 12 Offert en option avec 16 Go (512 Go Galaxy S20 Ultra 5G seulement), 12 Go (Galaxy S20 5G, Galaxy S20+ 5G et Galaxy S20 Ultra 5G). La capacité de mémoire vive peut varier selon le modèle et le pays. 13 *Le projet de mise en œuvre USB, Inc. (USB-IF), a été créé en 1995 pour soutenir et accélérer l'adoption du marché et des appareils USB par les consommateurs. Le Galaxy S20 5G, le Galaxy S20+ 5G et le Galaxy S20 Ultra 5G ultra rapide à chargement rapide ont été certifiés pour respecter les normes USB, ce qui signifie que vos produits respectent les normes les plus élevées de l'industrie. Cette certification se trouve sur www.usb.org avec le TID 2683, TID 2684.Chargeur super rapide de 45 W vendu séparément. 14 Peut varier selon le modèle ou le marché. 15 Peut varier selon le modèle, le marché et l'opérateur de télécommunications. 16 Selon l'autonomie moyenne d'une batterie utilisée dans des conditions normales. Rendement moyen prévu calculé selon une utilisation normale. L'autonomie réelle de la batterie dépend de facteurs comme le réseau, les fonctions sélectionnées, la fréquence des appels et les habitudes d'utilisation des applications vocales, de données et autres. Les résultats peuvent varier. 17 Les oreillettes Galaxy Buds se synchronisent avec les téléphones intelligents Android et iOS (iOS 10 ou version plus récente) compatibles par connexion Bluetooth. 18 La disponibilité peut varier selon le pays ou l'opérateur de télécommunications. 19 Les couleurs et les modèles peuvent varier selon les marchés, les opérateurs de télécommunications et les détaillants.

°Des conditions générales s'appliquent. Cliquez ici pour tous les détails.

±Des conditions générales s'appliquent. Cliquez ici pour tous les détails.

‡Des conditions générales s'appliquent. Cliquez ici pour tous les détails. 20 La garantie peut changer sans préavis. Les spécifications varient selon les marchés et les opérateurs de télécommunications.

SOURCE Samsung Electronics Canada Inc.