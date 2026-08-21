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21.08.2026 06:37:00
Voicetel Communications: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Voicetel Communications hat am 19.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.19 PLN ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0.090 PLN erwirtschaftet worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Voicetel Communications in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6.72 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1.3 Millionen PLN im Vergleich zu 1.2 Millionen PLN im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.ch
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