Voicetel Communications präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Voicetel Communications hat am 13.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0.22 PLN beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0.130 PLN je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 1.67 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1.2 Millionen PLN. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1.2 Millionen PLN.

Redaktion finanzen.ch