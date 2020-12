Voice Life se projette dans l'avenir grâce à Verge Currency (XVG) et VergePAY

Le système de blockchain et la plateforme d'application de la prochaine génération

HUNTINGTON BEACH, Californie, 22 décembre 2020 /PRNewswire/ -- Voice Life et Verge Currency annoncent une alliance stratégique regroupant les deux technologies spécialisées pour créer un nouveau système de paiement tout-en-un basé sur le système de recharge sans fil à distance de Voice Life. Cette alliance stratégique avec Verge regroupe les capacités de smartphone de Voice Life (système de recharge sans fil à distance) à celles de VergePAY pour concevoir un système basé sur la blockchain utilisant Verge Currency (XVG) pour les activités quotidiennes.

Les représentants de Voice Life et de Verge sont fiers de dévoiler leur application et leur système le 11 janvier 2021 au Consumer Electronics Show (CES), le plus grand salon technologique au monde.

Robert Smith, fondateur, président directeur général, Voice Life : « Le Saint Graal de la technologie de la blockchain » sera une application en temps réel qui étendra son utilité au-delà de l'amélioration des transactions financières. Nous croyons que nous développons précisément cette application avec Verge.

Justin Vendetta, fondateur, ingénieur principal en logiciel : Nous permettons aux utilisateurs de se rapprocher d'un élément clé de la vision de Verge grâce à un système basé sur la technologie de la blockchain qui comble le fossé entre la cryptomonnaie et les monnaies locales. Les utilisateurs jouissent d'une nouvelle utilisation révolutionnaire et d'un système de paiement tout-en-un. Grâce au partenariat entre la technologie de Verge et Voice Life, nous avons réalisé notre vision de créer, dans un système unique, un cas d'utilisation et un processus de paiement pratiques.

Cette alliance stratégique avec Voice Life comble le fossé entre la cryptomonnaie et les monnaies locales, ce qui permet d'avoir un nouveau système de paiement tout-en-un à grande échelle. C'est pour cette pour cette raison que nous avons choisi de collaborer à cette occasion unique et spéciale.

Voice Life Inc.

Voice Life Inc. a été fondé le 12 mars 2015 en tant qu'entreprise de technologie axée sur le développement, l'intégration et l'application d'une solution de recharge sans fil rapide pour les appareils mobiles. Développeur d'une technologie de pointe révolutionnaire qui s'appuie sur un réseau évolutif basé sur une bande de fréquence térahertz et conçu pour la recharge sans fil à distance, l'entreprise crée les prochaines avancées dans les capacités de recharge, de maintien de l'utilisation et de la disponibilité des smartphones et d'autres produits et dispositifs électriques.

Verge Currency (XVG) est une monnaie numérique décentralisée mise de l'avant par une équipe de bénévoles, grâce à l'utilisation de VergePay. Mise sur pied à partir des fondements de Bitcoin, Verge favorise la facilité d'utilisation, la rapidité et le sentiment d'appartenance communautaire. En cinq ans, elle est devenue une monnaie mondiale qui peut être utilisée sans tenir compte des frontières.

