voestalpine präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

voestalpine präsentierte in der am 05.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Das EPS belief sich auf 1.14 EUR gegenüber 0.590 EUR je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz lag bei 3.99 Milliarden EUR – das entspricht einem Zuwachs von 2.38 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3.90 Milliarden EUR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch