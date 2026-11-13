voestalpine hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

voestalpine äusserte sich am 11.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Bei einem Gewinn je Aktie von 0.13 USD wurde das EPS des Vorjahres getroffen.

Umsatzseitig standen 4.21 Milliarden USD in den Büchern – ein Minus von 2.31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem voestalpine 4.31 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch