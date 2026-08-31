voestalpine Aktie 414921 / AT0000937503
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31.08.2026 16:16:47
Voestalpine baut Bahntechnik-Werk in Kanada
Trading Signals: Dell: Wiederholt sich das "KI-Muster"?
Der Computerbauer präsentiert heute nach US-Börsenschluss seine Quartalszahlen. Es spricht einiges dafür, dass Anleger diesen Anlass nutzen, um Kasse zu machen.Weiterlesen!
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01.09.26
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01.09.26
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01.09.26
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31.08.26
|Zurückhaltung in Wien: ATX fällt schlussendlich (finanzen.ch)
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28.08.26
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Analysen zu voestalpine AG
ABB, Hochtief & Schneider Electric: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ ABB
✅ Hochtief
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https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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Börse aktuell - Live TickerEskalation im Iran-Krieg: SMI sinkt leicht -- DAX tiefer -- Asiens Börsen schlieesen im Minus
Der heimische Markt zeigt sich zur Wochenmitte mit leichten Verlusten, der deutsche Leitindex fällt hingegen. An den Märkten in Asien ging es am Mittwoch nach unten.