voestalpine Aktie 414921 / AT0000937503
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30.09.2026 18:00:38
voestalpine-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im September
Analysten haben auch im vergangenen Monat ihre Einschätzungen zur Zukunft der voestalpine-Aktie abgegeben.
2 Analysten gaben ihre Einschätzung der voestalpine-Aktie preis.
2 Experten empfehlen die voestalpine-Aktie zu kaufen.
Das durchschnittliche Kursziel wird auf 63,00 EUR beziffert, während sich der aktuelle WIEN-Aktienkurs von voestalpine auf 45,22 EUR beläuft.
Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Buy.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Deutsche Bank AG
|63,00 EUR
|39,32
|04.09.2026
|Deutsche Bank AG
|63,00 EUR
|39,32
|04.09.2026
Redaktion finanzen.ch
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