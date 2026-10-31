voestalpine-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Oktober

2 Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Aktienanalyse zu voestalpine veröffentlicht.

2 Experten empfehlen die voestalpine-Aktie zu kaufen.

Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt bei 63,50 EUR. Dies kommt einem Anstieg von 22,20 EUR zum aktuellen WIEN-Kurs der voestalpine-Aktie von 41,30 EUR gleich.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Buy hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Deutsche Bank AG 63,00 EUR 52,54 27.10.2026 UBS AG 64,00 EUR 54,96 09.10.2026

Redaktion Finanzen.net