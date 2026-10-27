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27.10.2026 06:37:00
Vodafone Qatar QSC: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Vodafone Qatar QSC gab am 25.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0.05 QAR beziffert, während im Vorjahresquartal 0.040 QAR je Aktie in den Büchern standen.
Der Umsatz wurde auf 901.4 Millionen QAR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 834.4 Millionen QAR umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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