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09.11.2026 12:51:00
Vodafone: Konzern baut in Deutschland rund 2300 Stellen ab
Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an
Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.Weiterlesen!
Nachrichten zu Vodafone Group PLC
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06.11.26
|FTSE 100-Titel Vodafone Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Vodafone Group-Investment von vor 5 Jahren verdient (finanzen.ch)
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02.11.26
|Handel in London: FTSE 100 zum Ende des Montagshandels im Plus (finanzen.ch)
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02.11.26
|Montagshandel in London: So steht der FTSE 100 am Montagnachmittag (finanzen.ch)
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02.11.26
|Pluszeichen in London: So performt der FTSE 100 am Mittag (finanzen.ch)
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31.10.26
|Vodafone Group-Aktie: Was Analysten von Vodafone Group erwarten (finanzen.net)
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30.10.26
|FTSE 100-Wert Vodafone Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Vodafone Group von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
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28.10.26
|Angespannte Stimmung in London: FTSE 100 zeigt sich zum Start schwächer (finanzen.ch)
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23.10.26
|FTSE 100-Titel Vodafone Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Vodafone Group von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.ch)
Analysen zu Vodafone Group PLC
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|09.10.26
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|Deutsche Bank AG
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|Goldman Sachs Group Inc.
|04.11.26
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|20.10.26
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|Barclays Capital
|17.11.25
|Vodafone Group Equal Weight
|Barclays Capital
Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch
Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
✅ Amgen(AMGN): Welche Rolle spielen Dividenden, Buchwertentwicklung und ein breit aufgestelltes Pharmageschäft bei der Auswahl?
✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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