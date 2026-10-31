Vodafone Group-Aktie: Was Analysten von Vodafone Group erwarten

Vodafone Group Experten haben ihre Einschätzung der Vodafone Group-Aktie veröffentlicht.

3 Experten empfehlen die Vodafone Group-Aktie zu kaufen, 2 Analysten empfehlen die Vodafone Group-Aktie zu verkaufen.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 1,330 GBP für die Vodafone Group-Aktie, was einem Anstieg von 0,14 GBP zum aktuellen LSE-Kurs in Höhe von 1,191 GBP entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Buy.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum JP Morgan Chase & Co. 1,00 GBP -16,04 29.10.2026 Barclays Capital 1,05 GBP -11,84 20.10.2026 Deutsche Bank AG 1,60 GBP 34,34 09.10.2026 Deutsche Bank AG 1,60 GBP 34,34 08.10.2026 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 1,40 GBP 17,55 02.10.2026

Redaktion Finanzen.net