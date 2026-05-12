Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’109 0.1%  SPI 18’590 0.1%  Dow 49’704 0.2%  DAX 24’095 -1.1%  Euro 0.9170 0.0%  EStoxx50 5’836 -1.0%  Gold 4’702 -0.7%  Bitcoin 62’918 -1.1%  Dollar 0.7809 0.4%  Öl 107.4 2.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Lindt1057075Swiss Re12688156Rheinmetall345850Partners Group2460882Novartis1200526
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Siemens prüft wohl Zukauf in Italien zur Stärkung des Zuggeschäfts - Aktie gibt nach
MAN erhält Auftrag aus Litauen - TRATON-Aktie im Minus
On-Aktie rutscht ab: Starkes Wachstum zum Jahresstart 2026 - Ausblick erhöht
Swisscom-Aktie fester: Italienische Wettbewerbsbehörde untersucht Kooperation von Fastweb mit TIM
Forbo-Aktie nimmt ab: Konzern richtet Geschäftsbereich Movement Systems neu aus
Suche...
eToro entdecken
Umsatzsteigerung 12.05.2026 13:20:00

Vodafone-Aktie rutscht ab: steigert Umsatz und Ergebnis - Deutschland-Geschäft erholt

Vodafone-Aktie rutscht ab: steigert Umsatz und Ergebnis - Deutschland-Geschäft erholt

Der britische Telekommunikationskonzern Vodafone hat im Geschäftsjahr 2025/26 Umsatz und operativen Gewinn gesteigert.

Dabei profitierte das Unternehmen von der strategischen Neuausrichtung auf die wichtigsten Märkte Deutschland und Grossbritannien. Gleichwohl sank die Kundenzahl in Deutschland. Die Vodafone-Aktien gerieten am Dienstag unter Druck.

Der Umsatz stieg im Geschäftsjahr bis Ende März um acht Prozent auf 40,5 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Dienstag in London mitteilte. Der Service-Umsatz kletterte dabei um 8,8 Prozent auf 33,5 Milliarden Euro. Organisch, also ohne Wechselkurseffekte sowie Zu- und Verkäufe von Unternehmensteilen, wuchs der Service-Umsatz um 5,4 Prozent. Im vierten Quartal lag das Wachstum aus eigener Kraft bei 5,1 Prozent, was über den Erwartungen von Analysten lag.

Im wichtigen Geschäft in Deutschland war der Service-Umsatz auf Jahressicht aus eigener Kraft um 0,2 Prozent rückläufig. Vor allem die ersten zwei Quartale waren mässig verlaufen. Im Jahresverlauf erholten sich die Erlöse jedoch allmählich. So stiegen die Service-Umsätze im vierten Quartal um 1,3 Prozent. Jedoch war die Zahl der Mobilfunk- und Festnetz-Internetkunden rückläufig.

Das um Sondereffekte bereinigte Konzernergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und nach Leasingkosten (Ebitda AL) verbesserte sich organisch im Gesamtjahr um 4,5 Prozent auf 11,4 Milliarden Euro, nominal betrug das Plus 3,8 Prozent.

Für das neue Geschäftsjahr 2026/27 erwartet das Management um Konzernchefin Margherita Della Valle ein bereinigtes operatives Ergebnis in der Spanne von 11,9 bis 12,2 Milliarden Euro. Der bereinigte freie Barmittelfluss soll bei 2,6 bis 2,9 Milliarden Euro liegen.

Der Konzernausblick treffe in Summe zwar die Markterwartungen, erscheine mit Blick auf die Details zum Europa-Geschäft aber schwächer, schrieb Analyst Akhil Dattani von JPMorgan in einer ersten Reaktion. Zudem hätten sich die Mobilfunkverträge zuletzt schwach entwickelt. Die Vodafone-Aktie büsste zuletzt 3,5 Prozent ein.

Der Kundenschwund im grössten Markt Deutschland setzte sich fort. So sank die Anzahl der Festnetz-Internetkunden im Quartal um 90'000 auf rund 9,9 Millionen. In den Quartalen zuvor hatte die Firma geringere Rückgänge hinnehmen müssen.

Auch im deutschen Mobilfunk-Geschäft sank die Anzahl der Vertragskunden im Zeitraum Januar bis März 2026 bei der Marke Vodafone und den Zweitmarken SIMon und Otelo, und zwar um 77'000 auf rund 28,8 Millionen. In den Quartalen davor war dieser Wert leicht im Plus oder knapp im Minus gewesen.

Dass der Umsatz in Deutschland zuletzt stieg, während die Vertragskunden-Zahlen sanken, hatte unterschiedliche Gründe. Zum einen wollte Vodafone nicht so recht bei dem harten Preiskampf am Markt mitmachen und strich daher einige Werberabatte, die Preise für Neukunden stiegen also im Schnitt. "Wir setzen nicht auf Neukunden um jeden Preis", sagte Vodafone-Deutschlandchef Marcel de Groot.

Ausserdem kamen mehr Mieteinnahmen in die Kasse: Vodafone stellt sein Netz für andere Firmen bereit, die dafür Geld zahlen - allen voran Konkurrent 1&1 , der zwölf Millionen Handykunden vom O2-Netz auf das Vodafone-Netz hievte. Dort, wo die 1&1-Kunden keine 1&1-Antennen haben, werden sie mit den Vodafone-Sendemasten verbunden. Positiv war zudem, dass das hierzulande lange schwächelnde Firmenkunden-Geschäft von Vodafone anzog.

Die Vodafone-Aktie verliert im Heimathandel zeitweise 5,52 Prozent auf 1,14 Pfund.

/err/wdw/mis/men

LONDON (awp international)

Weitere Links:

Huber+Suhner-Aktie unverändert: Netzwerk-Deal mit Vodafone

Bildquelle: ChameleonsEye / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: ams-Osram: Neustart im KI-Licht

Bessere Zahlen, ein fokussierteres Portfolio und neue Wachstumschancen in der Photonics-Technologie: ams-Osram arbeitet sich aus der Restrukturierung heraus - für risikobewusste Anleger wird die Aktie wieder interessant.

Weiterlesen!
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Um 18 Uhr live: Abgesicherte Einkommens-Strategien - Dein Schutzschild im volatilen Markt 2026

Schluss mit Hoffen! Erfahre im Webinar, wie Einkommens-Strategien mit Optionen und technischer Analyse funktionieren, inkusive LIVE-Handel! So nutzt du statistische Erkenntnisse für solides Trading.

Schnell noch Plätze sichern!

Finanzielle Bildung vorantreiben

Auf der grössten Anlegermesse Europas sprechen wir mit Lisa Osada über ihren Weg als Finfluencerin, die Bedeutung von finanzieller Bildung und ihre persönliche Investmentstrategie. Frisch ausgezeichnet als Finfluencerin des Jahres gibt sie spannende Einblicke in ihr Depot und ihre Herangehensweise an den Vermögensaufbau.

Finanzielle Bildung beginnt früh: Warum Sparroutinen wichtiger sind als perfekte Aktienauswahl

Inside Trading & Investment

09:07 Marktüberblick: BASF und Delivery Hero gesucht
08:38 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 8.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Amrize, Geberit, Sika
08:32 SMI-Anleger orientierungslos
06:08 UBS Logo UBS KeyInvest: SMI – An der 50-Tage-Linie
11.05.26 OVO Energy im Visier von E.ON
11.05.26 Finanzielle Bildung beginnt früh: Warum Sparroutinen wichtiger sind als perfekte Aktienauswahl
07.05.26 Julius Bär: 11.00% p.a. JB Autocallable Barrier Reverse Convertible (65%) auf Bachem Holding AG
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’629.41 19.27 SB1BHU
Short 13’891.86 13.94 S7LBMU
Short 14’423.43 8.79 SSTBFU
SMI-Kurs: 13’108.99 12.05.2026 13:23:44
Long 12’545.99 19.85 SW7BAU
Long 12’244.51 13.58 S7SB9U
Long 11’721.43 8.82 SWFBJU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Sunrise-Aktie rutscht ab: Partnerschaft mit Schweizer KI-Anbieter Phoeniqs
Barrick Mining steigert Umsatz und Gewinn deutlich - Aktie springt an
Swatch-Aktie nimmt ab: Swatch lanciert eine Uhr zusammen mit Konkurrent Audemars Piguet
Aktien-Rally in Seoul: Aktien von SK hynix und Samsung mit Kursexplosion
KW 19: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum verteuert sich am Nachmittag kräftig
Kursziele massiv angehoben: Stehen diese zwei Chip-Giganten vor dem nächsten Ausbruch?
CSL-Aktie mit Kurssturz: Prognosesenkung belastet - BioNTech vor dem Aufwind?
Wolters Kluwer Q1 Revenues Down, Backs FY26 Outlook
Lufthansa-Aktie fester: Aufsichtsrat genehmigt Milliardenauftrag für neue Flugzeuge von Airbus und Boeing

Top-Rankings

KW 19: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 19: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 19: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Börse aktuell - Live Ticker

SMI stabil -- DAX tiefer -- Asiens Börsen letztlich uneins

Der heimische Leitindex zeigt sich am Dienstag wenig bewegt, während der deutsche Leitindex Verluste verbucht. Die Börsen in Fernost präsentierten sich am zweiten Handelstag der Woche mit unterschiedlichen Vorzeichen.