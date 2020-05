Vodafone-Aktie gibt nach: Vodafone beruft Heineken-Chef als Chairman

Der britische Telekomkonzern Vodafone beruft den Heineken-CEO Jean-Francois van Boxmeer zum Chairman.

Der Manager folge auf Gerard Kleisterlee, der im November nach neun Jahren auf dieser Position in den Ruhestand gehen werde, teilte Vodafone mit. Van Boxmeer führt den Brauereikonzern Heineken seit 2005, tritt aber kommenden Monat zurück.

Die Vodafone-Aktie verliert am Freitag an der Börse in London kurz nach Handelsstart 1,21 Prozent auf 1,27 GBP.

DJG/DJN/jhe/cbr

LONDON (Dow Jones)