VOC Energy Trust Units of Benef Interest: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

VOC Energy Trust Units of Benef Interest hat am 10.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.28 USD. Im Vorjahresviertel hatte VOC Energy Trust Units of Benef Interest 0.110 USD je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Quartal hat VOC Energy Trust Units of Benef Interest 4.9 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 126.39 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2.2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch