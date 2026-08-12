VOC Energy Trust Units of Benef Interest präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

VOC Energy Trust Units of Benef Interest hat am 10.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.10 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte VOC Energy Trust Units of Benef Interest ein EPS von 0.130 USD je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat VOC Energy Trust Units of Benef Interest in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 31.45 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1.7 Millionen USD im Vergleich zu 2.5 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch