VNUE vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

VNUE hat am 17.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Im abgelaufenen Quartal hat VNUE 0.0 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 87.50 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 0.1 Millionen USD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.ch