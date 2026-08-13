VMS Industries verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

VMS Industries hat am 12.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

VMS Industries hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0.76 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.710 INR je Aktie gewesen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat VMS Industries im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13.07 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 448.3 Millionen INR. Im Vorjahresviertel waren 396.4 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch