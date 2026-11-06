VMS Industries: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

VMS Industries liess sich am 04.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat VMS Industries die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.76 INR. Im Vorjahresviertel waren 0.770 INR je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat VMS Industries mit einem Umsatz von insgesamt 190.7 Millionen INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 425.8 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um 55.22 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.ch