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13.08.2026 06:37:00
VLS Finance: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
VLS Finance hat am 11.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 30.59 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 20.92 INR je Aktie erzielt worden.
Das vergangene Quartal hat VLS Finance mit einem Umsatz von insgesamt 1.25 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.00 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 24.84 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.ch
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