VL E-Governance IT Solutions gewährte Anlegern Blick in die Bücher

VL E-Governance IT Solutions hat am 10.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0.05 INR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0.060 INR erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 92.12 Prozent auf 6.5 Millionen INR. Im Vorjahresviertel hatte VL E-Governance IT Solutions 82.4 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch