VJTF Eduservices verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

VJTF Eduservices veröffentlichte am 06.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

VJTF Eduservices vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0.77 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0.830 INR je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat VJTF Eduservices im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10.02 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 8.9 Millionen INR. Im Vorjahresviertel waren 8.1 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch