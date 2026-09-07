Vizsla Silver veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Vizsla Silver präsentierte in der am 04.09.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.07.2026 endete.

Das EPS lag bei -0.08 CAD. Ein Jahr zuvor waren 0.010 CAD je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.ch