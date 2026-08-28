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28.08.2026 06:37:00
Vizsla Royalties gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Vizsla Royalties hat am 26.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.04.2026 – vorgestellt.
Der Verlust je Aktie wurde auf 0.11 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Vizsla Royalties ein Ergebnis je Aktie von -0.050 CAD vermeldet.
Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -0.380 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Vizsla Royalties ein EPS von -0.130 CAD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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