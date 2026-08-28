Vizsla Copper: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Vizsla Copper hat am 26.08.2026 die Bilanz zum am 30.04.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS lag bei -0.03 CAD. Ein Jahr zuvor waren -0.100 CAD je Aktie erzielt worden.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -0.210 CAD. Im Vorjahr waren -0.200 CAD je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.ch