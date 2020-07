Vizetto annonce l'arrivée de Lenovo au sein de l'Alliance rBoard

Les solutions informatiques innovantes de Lenovo sont parfaitement adaptées aux logiciels Reactiv SUITE de Vizetto, qui offrent une expérience hors pair du travail à distance



TORONTO, 8 juillet 2020 /PRNewswire/ -- Vizetto Inc., l'entreprise qui change la manière dont le monde communique, a annoncé aujourd'hui que Lenovo, une entreprise technologique classée au palmarès Fortune Global 500, a rejoint l'Alliance rBoard de Vizetto. L'Alliance rBoard est un groupe de sociétés qui partagent le même engagement à apporter les normes les plus élevées et la meilleure expérience utilisateur sur le marché des tableaux blancs interactifs et du travail à distance. Par le biais de l'Alliance, les célèbres ordinateurs portables haut de gamme et mini-stations de travail de la série P de Lenovo seront certifiés par Vizetto afin de garantir une expérience utilisateur optimale et constitueront la solution informatique de prédilection pour Reactiv SUITE.



Reactiv SUITE est un écosystème de produits logiciels conçu pour rendre la collaboration à distance aussi intuitive que l'utilisation d'un smartphone de nos jours. Sur cette plateforme, les personnes peuvent se consacrer à transmettre leur message plutôt qu'à présenter des données et des images statiques, grâce à l'élément STAGE. Par ailleurs, tous les membres de l'équipe utilisant la plateforme peuvent collaborer pendant la réunion sur une toile infinie par le biais de leur élément SCRIBBLE.



Pour profiter de tout ce que Reactiv SUITE peut offrir, les utilisateurs doivent être en mesure d'interagir facilement avec un nombre indéfini de documents, de vidéos 4K et d'images en haute résolution et d'en assurer la transmission fluide. Les célèbres mini-stations de travail de la série P et les ordinateurs portables haut de gamme de Lenovo, dotés d'un processeur à huit cœurs et d'une mémoire ultra-rapide avec prise en charge du double stockage M.2, sont des solutions parfaites qui offrent les performances et la vitesse nécessaires pour mener à bien de nombreuses tâches. Parmi les avantages, citons :



Intel i7 - Processeur à huit cœurs - Pour une expérience multitâche des plus fluides. Vous pouvez traiter plusieurs fichiers simultanément, bénéficier d'un rendu plus rapide des vignettes et des fichiers, et d'une expérience fluide dans son ensemble.





- Processeur à huit cœurs - Pour une expérience multitâche des plus fluides. Vous pouvez traiter plusieurs fichiers simultanément, bénéficier d'un rendu plus rapide des vignettes et des fichiers, et d'une expérience fluide dans son ensemble. Processeur graphique (GPU) Nvidia Quadro - Pour une expérience utilisateur nec plus ultra, Reactiv SUITE a été conçu dans l'optique de tirer parti de ce processeur graphique. Du décodage vidéo amélioré pour une lecture véloce des vidéos à l'intégration 3D directe complète qui permet aux utilisateurs de manipuler et de rendre des documents le plus vite possible.





- Pour une expérience utilisateur nec plus ultra, Reactiv SUITE a été conçu dans l'optique de tirer parti de ce processeur graphique. Du décodage vidéo amélioré pour une lecture véloce des vidéos à l'intégration 3D directe complète qui permet aux utilisateurs de manipuler et de rendre des documents le plus vite possible. Quatre sorties 60 Hz 4K - Vous pouvez ajouter jusqu'à trois écrans secondaires pour élargir l'espace de travail des utilisateurs - Créez ainsi plusieurs surfaces de pixels 4K pour dupliquer les grands tableaux noirs dans les salles de classe.





- Vous pouvez ajouter jusqu'à trois écrans secondaires pour élargir l'espace de travail des utilisateurs - Créez ainsi plusieurs surfaces de pixels pour dupliquer les grands tableaux noirs dans les salles de classe. Un tout petit facteur de forme - Assez petit pour être intégré au tableau blanc interactif (TBI). Tout en étant suffisamment puissante pour prendre en charge tout type de flux de travail, la série P est assez petite pour être entièrement intégrée à la structure du rBoard, de façon à ce que le tableau blanc interactif puisse être déplacé d'une salle à l'autre sans que l'utilisateur final n'ait à manier des câbles.

« Nous sommes ravis de voir que Lenovo a rejoint notre Alliance rBoard, d'autant plus que leur technologie matérielle est l'une des meilleures du marché et que nous partageons leur engagement à fournir la meilleure technologie du secteur aux clients », a déclaré Av Utukuri, PDG de Vizetto Inc. « Nous avons toujours eu pour vision de réunir le matériel et les logiciels, et Lenovo n'a pas son pareil pour allier les fonctions, les performances et les services. »



Par ailleurs, ce partenariat va permettre aux deux entreprises de poursuivre la recherche et l'innovation de solutions qui repoussent les limites de la technologie et élargissent les capacités dans ce secteur du marché.



« Disposer de la bonne technologie est impératif pour garantir la collaboration et la productivité dans un environnement de travail à distance, et les recherches montrent que plus de 70 % des entreprises prévoient de demander à certains employés d'adopter le télétravail de manière permanente, même après la pandémie de COVID-19 », a déclaré Daniel Olsen, directeur exécutif du département des stations de travail pour l'Amérique du Nord chez Lenovo. « Les puissantes stations de travail et ordinateurs portables de Lenovo, associés au logiciel Reactiv SUITE de Vizetto, sont idéaux pour les applications contenant beaucoup de vidéos et dotées d'une grande mémoire et permettent aux utilisateurs de basculer facilement d'un projet à l'autre lorsqu'ils exécutent plusieurs tâches ou collaborent avec des collègues. »



Pour plus en savoir sur l'adhésion de Lenovo à l'Alliance rBoard de Vizetto, veuillez consulter https://vizetto.com/partner-lenovo/.



À propos de Vizetto Inc.



Vizetto est un éditeur canadien de logiciels qui développe Reactiv SUITE. Cet écosystème logiciel repense la manière dont les gens présentent le contenu, entrent en contact avec des publics passifs afin de les convertir en participants actifs et permet le travail d'équipe à n'importe qui, où qu'il soit. Rendez-vous sur www.vizetto.com.



Contact chez Vizetto : 905.670.5810, info@vizetto.com