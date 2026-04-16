Vivos Therapeutics Aktie 57645637 / US92859E1082
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16.04.2026 04:07:31
Vivos Therapeutics Inc Full Year Sales Increase
(RTTNews) - Vivos Therapeutics Inc (VVOS) released Loss for full year of -$21.17 million
The company's earnings came in at -$21.17 million, or -$2.07 per share. This compares with -$11.14 million, or -$2.22 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 16.0% to $17.44 million from $15.03 million last year.
Vivos Therapeutics Inc earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: -$21.17 Mln. vs. -$11.14 Mln. last year. -EPS: -$2.07 vs. -$2.22 last year. -Revenue: $17.44 Mln vs. $15.03 Mln last year.
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