Vivos Therapeutics hat am 16.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.07 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0.490 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6.4 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 5.46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.8 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch