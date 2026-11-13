Vivo Bio Tech vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Vivo Bio Tech lud am 11.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0.50 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0.450 INR je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 31.14 Prozent auf 171.9 Millionen INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 131.1 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch