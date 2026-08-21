Deutsche Bank Aktie 829257 / DE0005140008
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21.08.2026 11:00:00
Vivien Jain: Warum die TBTF-Regulierung auch KMU trifft
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Trading Signals: Aryzta: Aus der Backstube kommt Gegenwind
Schwache Halbjahreszahlen und wachsende Probleme im wichtigen Deutschlandgeschäft haben Aryzta schwer zugesetzt und die Aktie auf ein Drei-Jahres-Tief abstürzen lassen. Für spekulative Anleger könnte damit die Unterseite wieder interessant werden.Weiterlesen!
Nachrichten zu Deutsche Bank AG
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09:29
|Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank zeigt sich am Vormittag fester (finanzen.ch)
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20.08.26
|Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Nachmittag mit negativen Vorzeichen (finanzen.ch)
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20.08.26
|Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank fällt am Mittag (finanzen.ch)
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19.08.26
|Börse Frankfurt in Rot: So bewegt sich der LUS-DAX mittags (finanzen.ch)
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19.08.26
|Minuszeichen in Frankfurt: DAX schwächelt mittags (finanzen.ch)
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19.08.26
|Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 notiert am Mittag im Plus (finanzen.ch)
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19.08.26
|Mittwochshandel in Europa: Euro STOXX 50 klettert zum Start des Mittwochshandels (finanzen.ch)
Analysen zu Deutsche Bank AG
|07.08.26
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.08.26
|Deutsche Bank Buy
|Warburg Research
|30.07.26
|Deutsche Bank Buy
|UBS AG
|29.07.26
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|29.07.26
|Deutsche Bank Kaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.08.26
|Deutsche Bank Buy
|Warburg Research
|30.07.26
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|UBS AG
|29.07.26
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|29.07.26
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|DZ BANK
|05.08.26
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|Warburg Research
|30.07.26
|Deutsche Bank Buy
|UBS AG
|29.07.26
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|RBC Capital Markets
|29.07.26
|Deutsche Bank Kaufen
|DZ BANK
|29.07.26
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.07.26
|Deutsche Bank Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.07.26
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.05.26
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.05.26
|Deutsche Bank Equal Weight
|Barclays Capital
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
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Am heimischen Aktienmarkt geht es abwärts. Der deutsche Leitindex zeigt sich ohne klare Richtung. Die Märkte in Fernost sind sich am Freitag nicht ganz einig.