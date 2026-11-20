Vivid Games hat am 18.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Vivid Games vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0.02 PLN. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0.010 PLN je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.8 Millionen PLN – das entspricht einem Minus von 18.22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.1 Millionen PLN in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch