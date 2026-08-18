Viver stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Viver hat am 15.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Viver hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0.13 BRL je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1.900 BRL je Aktie gewesen.

Viver hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 9.1 Millionen BRL abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 2.67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9.4 Millionen BRL erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch