Vivanza Biosciences: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Vivanza Biosciences äusserte sich am 06.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Vivanza Biosciences hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0.03 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.140 INR je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 79.38 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 114.1 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 553.6 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch