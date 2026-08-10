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10.08.2026 06:37:00
Vivanza Biosciences: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Vivanza Biosciences gab am 07.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0.04 INR. Im Vorjahresviertel waren 0.020 INR je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz lag bei 92.9 Millionen INR – das entspricht einem Zuwachs von 3.93 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 89.4 Millionen INR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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