Vivakor hat am 20.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 21.00 USD. Im Vorjahresquartal waren -125400.000 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Vivakor mit einem Umsatz von insgesamt 303.6 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 17.0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 1687.87 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch