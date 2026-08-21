Vivakor öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Vivakor hat am 19.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 13.35 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1200.000 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 10.38 Prozent auf 32.1 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 29.1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch