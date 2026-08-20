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20.08.2026 06:37:00
Vitreous Glass: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Vitreous Glass hat am 18.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.
Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0.13 CAD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Vitreous Glass ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0.130 CAD in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde auf 3.8 Millionen CAD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3.7 Millionen CAD umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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