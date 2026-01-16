|
16.01.2026 19:24:36
Vitol übernimmt amerikanische Hersteller von Ethanol MAAPW und MABE
Genf (AWP) - Der Rohstoffhändler Vitol expandiert in den USA. So hat er die Mid America Agri Products/Wheatland, LLC (MAAPW) sowie deren Muttergesellschaft Mid America Bio Energy & Commodities, LLC (MABE) vollständig übernommen. Vitol war bereits seit 2018 an MAAPW beteiligt.
Mit der vollständigen Übernahme werde dem Engagement im Bereich der erneuerbaren Kraftstoffe und dem Vertrauen in die Zukunft von Ethanol als Schlüsselkomponente der Energiewende Nachdruck verliehen, teilte Vitol am Freitag mit.
