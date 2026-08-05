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05.08.2026 06:37:00
Vitesse Energy stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Vitesse Energy liess sich am 03.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Vitesse Energy die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.77 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Vitesse Energy ein EPS von 0.600 USD je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 11.31 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 81.8 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 91.0 Millionen USD ausgewiesen.
Redaktion finanzen.ch
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