Vitesse Energy: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Vitesse Energy hat am 02.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.86 USD. Im Vorjahresquartal waren -0.030 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Vitesse Energy 83.0 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 23.00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 67.4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch