Vitesse Energy informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Vitesse Energy hat sich am 03.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäussert.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0.03 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0.530 USD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Vitesse Energy 67.4 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 15.72 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 58.3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch