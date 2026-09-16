|
16.09.2026 06:37:00
VitaNova Life Sciences präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
VitaNova Life Sciences lud am 14.09.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.07.2026 endete.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 0.3 Millionen USD – ein Plus von 220.0 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem VitaNova Life Sciences 0.1 Millionen USD erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Meta - Mit „Muse“ aus dem Formtief
Der Social Media-Gigant möchte mit einem eigenen Assistenten die KI-Welle reiten. An der Börse wurde die Lancierung von „Muse“ positiv aufgenommen – die Meta-Aktie klopft am Abwärtstrend an.Weiterlesen!
Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Ameriprise Financial
✅ Schneider Electric
✅ ASM
✅ HSBC
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise und KI-Bedenken belasten: SMI und DAX schliessen leichter -- Verluste an den US-Börsen -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt steckten im Dienstagshandel Verluste ein. An der Wall Street hielten sich die Anleger zurück. An den Börsen in Fernost waren am Dienstag rote Vorzeichen zu sehen.