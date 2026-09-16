VitaNova Life Sciences präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

VitaNova Life Sciences lud am 14.09.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.07.2026 endete.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 0.3 Millionen USD – ein Plus von 220.0 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem VitaNova Life Sciences 0.1 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch