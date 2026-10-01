Vitality Products stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Vitality Products lud am 29.09.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 50.0 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 0.3 Millionen CAD, während im Vorjahreszeitraum 0.2 Millionen CAD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch